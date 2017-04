Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) presidendi Thomas Bachi sõnutsi loodetakse NHLiga siiski kokkuleppele jõuda, et nad oma hokimehed 2018. aasta olümpiamängudele lubaksid. Insidethegames´ile antud intervjuus andis Bach selgelt mõista, et otsusega, mis ei laseks tippliiga mängijatel spordipeol kaasa teha, leppida ei soovita. Töö uute kokkulepete saamise nimel käib. "See on äärmiselt suur pettumus, kuivõrd kõik mängijaid on avaldanud soovi olümpial osaleda," teatas ROKi president.

"NHLile on pakutud kõiki samu tingimusi, mis varasematelgi aastatel. Ilmselgelt tahavad nad midagi enamat, kui me ei tea, mis see on.

Pakkusime neile, nagu varasemaltki, mängijate reisi ja kindlustuskulude katmist, kuid nad pole vaid sellega enam rahul." Siiski loodetakse NHLiga ühele lainele saada ja probleem lahendada. Sama meelt on ka Rahvusvahelise hokiliidu (IIHF) peasekretär Horst Lichtner. "Tegelikult arutelu alles käib," sõnas Lichtner. "Aga tegelikult mõistan Gary Bettmani (NHLi komisjonär) ja NHLi, sest mängijate liidu poolt on olnud kuus kuud vaikus. Pakkumised on laual, kuid asjad seisavad. Kui tead, et kõik seisab sinu taga, mehed tahavad olümpial osaleda, aga PA (Players' Association - mängijate liit) ei liiguta lillegi. Kuidas te ise NHLi asemel käituksite?" Lichtneri sõnul on Bettman hetkel kaasuses kõrvale heitnud, kuid uute mõtete ja ideede korral võidakse teema taas arutlusse võtta.