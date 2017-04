Leicester City peatreeneriks tõusnud Craig Shakespeare rääkis natukene klubi telgitagustest ning avaldas, et üks tiimi praegustest staaridest Jamie Vardy mõtles karjääri lõpetamisest ning Ibiza saarele minemisest.

Vardy liitus Leicesteriga 2012. aastal ning esimene hooaeg tollel ajal veel esiliigas mänginud võistkonnas oli ründajale raske. Ta lõi kõigest viis väravat ning mõtles, et jätab jalgpalli sinnapaika ning läheb hoopis peosaarena tuntud Ibizale.

"Meie töö on mängijad toetada," rääkis Shakespeare 2013. aasta suvest, mil ta oli veel abitreener. "Mõnikord kahtlevad jalgpallurid endas ning Jamie tunnistas kohe, et tal on keerulised ajad.

Mina, Nigel Pearson ja mängijate palkamisega tegelev Steve Walsh toetasime teda. Kirjeldasime Jamie'le tema omadusi ning seletasime, et meie arvates võib ta karjääri jätkada. Ütlesime, et ühel päeval võib ta mängida lausa Inglismaa rahvuskoondises.

Sisendasime talle, et tahame teda ja usume temasse. Jumal tänatud, et ta Ibizale ei läinud. Arvan, et ta tegi õige otsuse," vahendab Daily Mail Shakespeare'i sõnu.