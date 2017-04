Laupäeval kohtus Barcelona B-meeskond kolmandas liigas Eldenese meeskonnaga. Kordades nimekam tiim ei jätnud vastasele mingit võimalust ning sai lausa 12:0 võidu. Pärast kaotust hakkasid ka osad Eldenese võistkonna mängijad nutma, sest see kindlustas nende langemise tugevuselt neljandasse liigasse.

Politsei ei kahtlusta, et Barcelona oleks kokkuleppemänguga kuidagi seotud ning usub, et selle taga on Eldenese peatreener.