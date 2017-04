Korvpalli USA üliõpilasmeistrivõistlustel Lõuna-Carolinaga finaalturniirile jõudnud Maik-Kalev Kotsar on isa Egoni ja ema Ruta sõnul maksimalist: ta tahab nii koolipingis kui ka korvpalliväljakul olla võimalikult hea.

Kotsarite perekonnas on korvpall au sees, on ju Egon kogenud mängumees. „Olen kaasa teinud mudaliigades, teises liigas ja allapoole. Seenioridega oleme vabariiklikul tasandil isegi medalile tulnud, see pole mudaliiga,“ ütleb papa Kotsar muheledes.

Ent korvpall polnud tänaseks 20aastase Maik-Kalevi ainus harrastus: ta käis pallipatsutamisega paralleelselt ka kergejõustikus. „Tahtsime talle valikuid anda ja natuke ego upitada – panime maleklubisse ja mõtlesime ka poksi peale. Ta on ise leebe ja heasüdamlik, ego upitamine on vajalik. Nagu praegu palju räägitakse, et Maik-Kalev võiks ise rohkem ette võtta, aga ta on väikesest saadik meeskonna ja teistega arvestanud,“ räägib logistikajuhina töötav Ruta.

Ent põhikooli teises pooles muutusid korvpallitreeningud nii tihedaks, et Maik-Kalev ei jõudnudki kõrvalt midagi muud teha. „Viis-kuus korda nädalas olid treeningud ja nädalavahetusel võistlused. Samas on kergejõustik talle väga kasuks tulnud,“ märgib Egon.