Omaaegne Eesti parim tennisist Kaia Kanepi püüab paari kuu pärast naasta profitennise karussellile – siis saaks tema võistluspausi pikkuseks umbes täpselt aasta. Praegu asub ta maailma edetabelis 461. kohal.

Kanepi on mitu kuud taas korralikult harjutanud ning kinnitas, et tunneb end üha paremini. Ta loodab võistelda 5. juunil Saksamaal algaval 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiril – selle korraldajad on eraldanud vabapääsme.

„Mänguisu on vaikselt läinud suuremaks, kui tervis paremaks ja vorm samuti. Edetabelikohale mõtlemine tuleb jooksvalt. Praegu tegelen teiste asjadega, et ennast vormi saada, hästi tennist mängida ja hästi tunda,“ rääkis Kanepi.

Ta kinnitas, et mõtet reketeid nurka visata pole pähe tulnud, ka eelmisel aastal kõige raskematel päevadel. Ta ihkas jõuda selgusele, mida tahab teha.