Saksamaa jalgpalli Bundesliga 27. voorus kaotas Müncheni Bayern üllatuslikult võõrsil Hoffenheimile 0:1. Kohtumise ainsa värava lõi nädala eest maavõistluses Eestigagi platsil käinud horvaat Andrej Kramaric 21. minutil.

Kaotus oli ootamatu vaatamata sellele, et Hoffenheim on liigatabelis kolmandal kohal, sest ainuke Bundesliga meeskond, kelle vastu Bayern ka võõrsil soosik ei ole, on jätkuvalt Dortmundi Borussia, kellelt oli Bayern enne eilset saanud oma selle hooaja ainsa kaotuse Bundesligas.

Eilne 0:1 lõpetas Bayerni jaoks kaks vägevat seeriat. Esmalt sai otsa 20mänguline kaotuseta seeria kõigis võistlussarjades (Bayern kaotas viimati 23. novembril, kui Meistrite liigas jäädi võõrsil 2:3 alla Rostovile).