Inglismaa jalgpalli Premier League'i 31. vooru mängus võõrustab Eesti koondise kapteni Ragnar Klavani koduklubi täna õhtul Bournemouthi. Klavani põhikoosseisu kuulumine sõltub eeldatavasti Joel Matipi seljaprobleemi tõsidusest.

"Joelil on seljaga paar pisemat muret. Enne trenni vaatas arst ta üle. Aga ta peaks olema mänguvalmis," sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp eilsel pressikonverentsil. Samas on sisuliselt täiesti kindel, et kui Matip pole piisavalt terve, on tema asendajaks just Klavan.

Laupäevases mängus Evertoniga kuulus Klavan vahetusmängijate sekka, sest Liverpooli keskkaitse mehitasid Matip ja Dejan Lovren. Toona saatis Klopp eestlase mõni minut enne mängu lõppu platsile 3:1 eduseisu turvama.

Liverpooli siseeluga hästi kursis olev portaal This is Anfield prognoosi kohaselt teeb Klopp täna võrreldes laupäevaga alg11-s ühe (sunnitud) muudatuse - vigastatud Sadio Mane asemel alustab edurivis Divock Origi.