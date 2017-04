KELLY SILDARU

Kelly Sildaru. (Alar Truu)

Itaalias, Chiesa in Valmalencos algasid esmaspäeval freestyle- ja vigursuusatamise juunioride maailma meistrivõistlused ning homme ehk neljapäeval asub starti Kelly Sildaru, sest kavas on pargisõit.



Üle-eelmisel nädalavahetusel rennisõidus karjääri esimese juunioride MM-tiitli võitnud Sildaru on suursoosik ka homsel võistlusel, sest eeldatavad peamised rivaalid (15aastane prantslane Tess Ledeux ja 17aastane šveitslanna Mathilde Gremaud) pole erinevatel põhjustel kohale saabunud.