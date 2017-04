Tänases kõnes teatas Ceferin konkreetselt: "Mõned klubid arvestagu – suletud liigat ei tule (siinkohal peab Ceferin silmas süsteemi, kus mõnedel klubidel on koht eurosarjas tagatud sõltumata sportlikust tulemusest – toim). Nii lihtne see ongi. Suletud liiga ei oleks kooskõlas meie väärtuste ja ideedega.

Mõned liigad arvestagu: me ei allu kunagi nende väljapressimisele, kes arvavad, et neil on õigus väiksemaid liigasid manipuleerida ainuüksi põhjusel, et ise käsutatakse astronoomilisi hoobasid. Me töötame üheskoos, et ebavõrdsuseid võimalikult palju tasandada. Jutt käib probleemidest ja ebavõrdsustest, mille eest vastutavad ka klubid ja liigad, kellest praegu räägin. Jagamine ei tohi olla ebaväärikas sõna."

Ceferin kriitika põhiobjekt oli Euroopa klubide liidu (ECA) juht Karl-Heinz Rummenigge, keda sloveen otseselt ei nimetanud, vaid tituleeris teda "jalgpallilegendiks".

Rummenigge juhitud organisatsioon soovib juhtivate klubide võimu suurenemist, mis seaks muuhulgas suurde ohtu koondistejalgpalli praeguse korralduse ja rahvusvahelises jalgpallis kehtiva solidaarsus-printsiibi.

"Olen veendunud, et koostöös klubide, liigade ja FIFProga (maailma jalgpallurite ametiühing) suudame saavutada vägevaid asju, aga ainult tingimusel, kui teie organisatsioon suhtub konstruktiivselt ja positiivselt terve Euroopa jalgpalli huvidesse," märkis Ceferin.

Rummenigge süüdistas hiljuti jalgpalliliite, et neid ei huvita enam jalgpall, vaid ainult raha ja poliitika. Sakslase kriitika põhjuseks oli FIFA otsus laiendada MMi osalejaskond 48 riigini.

"Klubid pole ainsad, kes jalgpallist hoolivad. Muidugi on finantsküsimused meilegi tähtsad, aga ainult põhjusel, et saaksime jagada rohkem raha klubidele ja rahvuslikele alaliitudele, et nood saaksid jalgpalli igal pool arendada," sõnas Ceferin.