"Meie võistkond on hooaja edenedes hästi kokku kasvanud ja mänginud. Detsembris lisandunud Anatoli Tšezlov on kiiresti kohanenud. Traumade järel on rivis tagasi Carl-Eric Uibo ja Indrek Neeme. Meil on head võimalused. ZTR on küll võimas ja pikakasvuline, ent mitmekesisuse ja kiiruse osas nõrgem," räägib Musting.

Serviti kohtub poolfinaalis Ukraina meeskonna Zaporožje ZTRiga, teises poolfinaalis on vastamisi Minski SKA ja Riihimäki Cocks. „Favoriidid me poolfinaalis pole, aga vast kodusaal tasandab vastase füüsilist üleolekut. Selline 50-50 võimaluste mäng,“ kõlab Serviti peatreeneri Kalmer Mustingu hinnang.

Et Ukraina klubi võimsat tagaliini ohjeldada, kavatseb Serviti kasutada kohtumise jooksul erinevaid kaitseformatsioone, kusjuures siledat 6-0 inimmüüri võimalikult vähe, sest sellest pole ilmselt lihtsalt tolku. ZTRi pidurdamiseks on etemad 5-1 kaitse erinevad variatsioonid.

"Peame vältima liigselt alla vajumist. ZTRi peamine väravate allikas on kesktsoon. Aegajal tuuakse ka suurekogulised ääremängijad just sealt viskele. Me ei ole väike ega madal võistkond, aga ääremehed on meil ikkagi väikesed ja tagaliini pommi viskama me neid tõsta ei saa. Pigem ikka lõikame joonele. Seega erinevused võistkondade stiilis on selged, mis omakorda peaks tagama huvitava lahingu," sõnab Musting.

Algselt pidi finaalturniir toimuma Minskis, kuid põhiturniir lõppedes ilmnes, et sealne spordisaal ei saa ikkagi võistlust võõrustada. Põlva tõttas Balti liigale appi ja korraldab finaalturniiri juba kolmandat korda nelja aasta jooksul. 2014 tuldi ise hõbedale, mullu lepiti pronksiga. 2008 ja 2010, kui Põlva samuti finaalturniiri võõrustas, jäeti võit koju.