Hea küsimus! Naljakas on see, et Inglismaal mõtlen ma pigem eesti-inglise segakeeles, aga kui Eestisse tulen, siis millegipärast hakkan inglise keeles mõtlema. Kui olen näiteks poes ja omas elemendis ning kui keegi midagi küsib, siis vastan automaatselt inglise keeles.

Siiski olen ma Inglismaal nii vähe olnud, et see pole eesti keelele halvasti mõjunud. Ainult vahepeal ununevad mõned sõnad ning ma ei oska end alati õigesti väljendada. Nüüd tuli mu tüdruksõber Inglismaale ülikooli, saan jälle rohkem eesti keeles suhelda.

Mattias Käit. (Stanislav Moshkov)

Milline näeb välja su tavaline päev Inglismaal Fulhami akadeemias? (@pikkersven)

Eks oleneb tavaliselt päevast. Esmaspäeviti on tavaliselt mängud, teisipäev on taastumispäev, kolmapäeval on esimene rahulik trenn pärast mängu. Neljapäev-reede on suurema tempoga treeningud.

Kui päevaplaanist rääkida, siis kell üheksa koguneme klubisse hommikusöögile ja 9.40 peame jõusaalis olema, kus teeme trenniks ettevalmistust. Treening ise hakkab 10.30 ning kestab poolteist-kaks tundi. Pärast seda on kas mängu analüüsimine, jõusaal või kojuminek. Õhtuti on mul palju vaba aega, hiljemalt kell 15 on treeningpäev läbi. Kui võrrelda aega siin ja Eestis, siis Eestis läks aeg ikkagi lenneldes.

Enam ma väga Londoni peal ka ei käi, see oli rohkem esimesel aastal. Big Ben on mul nähtud, muuseumid ka, šopata ka kogu aeg ei viitsi. Kohanesin Inglismaal päris kiirelt. Ainus, mis alguses raske, oli see, kummale poole üle tee minnes vaadata. Hetkel õpingi autokooliks. Alustasin eelmisel aastal Eestis ning hetkel tuubin teooriateste, et meelest ei läheks. Elan treeningukompleksi lähedal Motspur Parkis kasuperes, kuid varsti lähen Wimbledoni piirkonda korterit vaatama, tahaks järgmiseks hooajaks üürida. Väga paljud poisid on siin kasuperes. Kasupere otseselt väga palju pingutama ei pea, hommiku- ja lõunasöögi saan klubis, nemad vastutavad õhtusöögi eest.

Eelmisel kahel aastal käisin ma koolitundides ka. See nägi välja nii, et 8.15 tulin treeningukeskusesse sööma ning 8.30 algas kõrvalhoones asuvas klassiruumis tund. 9.30 oli ettevalmistus treeninguks ning pärast seda trenn. Pärastlõunal oli teine tund. Klassis oli kaks õpetajat ja kui hätta jäid, said oma asju kodus teha. Tegemist oli siis Inglismaa jalkaliidu õppekavaga, mis oli kehakultuuri poole kaldu. Inglise keelt või matemaatikat seal ei õpitud.

Kuidas on korraldatud noormängija tasustamise süsteem Fulhamis ja Inglismaa jalgpallis laiemalt? Kas taskuraha ikka antakse? (Annika, Tallinn)

Taskuraha ikka antakse, aga see oleneb ka vanusest. 17aastaselt on võimalik stipendiumit saada, aga kui oled noorem ja väga hea mängija, eks antakse ilmselt siis ka.

Kui vaadata Fulhami noormängijaid, siis nii mõnigi sinuvanune on esindusvõistkonna eest vähemalt karikasarjaski platsile pääsenud. Kas see ei tekita sinus trotsi? (Tarmo Ala, Võru)

Ei tekita. Isegi üks noorem poiss on platsile saanud ja värava löönud. Ma ise olen nii vaadanud, et ma olin hooaja alguses vigane ja pole olnud nii valmis või terve, et põhitiimiga olla. Ma arvan, et küll see kord tuleb. Võibolla mitte sel hooajal, aga miks mitte järgmisel aastal. Minuga on räägitud küll, et mis variandid mul esindusse pääsemiseks on, aga ma ei taha sel teemal midagi öelda.

Mattias Käit. (Stanislav Moshkov)

Kui palju Fulhami esinduse mängijatega kokku puutud? Kapteniks ju teil Inglise koondises mänginud Scott Parker, milline inimene tema on? (Mari-Ly, Tartu)

Ta on väga sõbralik, üks sõbralikumaid. Kui ma eelmisel aastal esinduse trennides käisin, siis polnud vahet, kas tegin midagi õigesti või valesti, ta proovis mind õpetada ning pärast trenni tuli ise rääkima ja ütles, mida oleks võinud selles olukorras paremini teha, ning lausus “keep working hard” (tee kõvasti tööd – toim.). Ta on pärast trenne mind paar korda autoga kasupere juurde toonud ning siis oleme saanud jalgpallijutte rääkida. Sel aastal ma esinduse trenni pole sattunud, sest treener on selline, kes kasutab neid, kes ka hooaja eel temaga treenisid. Kahjuks olin ma siis vigane ja uusi poisse ta sisse pole toonud. Loodan järgmise aasta peale. Mängijatega puutun aga ikka kokku, nii hommiku- ja lõunasöögilauas kui ka jõusaalis. Kui ma eelmisel aastal olin U18 tiimis, siis oli esindusmeeskonna kodumängudel käimine kohustuslik, vastasel juhul sai trahvi.

Fulham on Championshipis näidanud resultatiivset mängu ja väravate vahet arvesse võttes võiks olla kindlalt playoff’is. Ometi ollakse hetkel esimene, kes playoff’ist välja jääb. Millised on sinu arvates põhjused, mis takistavad Fulhamil playoff’i ja Premier League’i jõudmast? (Mikk Kalavus)

Võrreldes eelmise kahe hooajaga on kõvasti arenetud ning koht on parem, aga nad on veidi nagu Liverpool sel hooajal – tugevamate vastu mängivad okeilt ja võtavad punkte, aga kui tuleb kergem vastane, siis kaotatakse või mängitakse viiki. Palju kasutatakse ka erinevaid formatsioone.

Kas näed oma tulevikku Fulhamis? (Sten, Helsingi)

Järgmised kaks aastat küll, aga tahaks ikka kaugemale jõuda.

Mis on su eesmärk jalgpallis? (Tõnn, Viljandi)

Eesmärk on jõuda võimalikult kaugele. Tahaks Premier League’is mängida nagu Klavangi, aga mulle meeldiks samuti Bundesliga või La Liga. Mulle pakuvad teised liigad ka huvi, ainult Inglismaa peale lootma ei saa jääda.

Kas arvad, et jõuad Inglismaal Premier League’i ka või? (@enri_que177)

Raske arvata, aga ma loodan.

Kindlasti on üks su sihtidest jõuda kunagi Premier League’i tasemele, aga millise Inglismaa tippklubiga liitumine oleks su kõige suurema unistuse täitumine? (@siimhummal)

Londoni Arsenal. Kindel vastus. Praegusel hetkel seepärast, et mu lemmikmängija Mesut Özil on seal, aga tegelikult on mulle nende mängustiil alati meeldinud.

Millisel positsioonil oled kõige kasulikum? (Karl, Narva)

(Muigab – toim.). Seda on mul raske öelda, olen nii paljudel positsioonidel mänginud, et ei tea, mis kõige kasulikum on. Ei oska ka öelda, mis endale kõige rohkem meeldib. Inglismaal mängitakse õnneks või kahjuks nii, et pean kõik kohad läbi käima. Isaga just rääkisin, et olen viimastes mängudes olnud paremal äärel ja see on meeldima hakanud. Kui olen kuskil mujal, meeldib jällegi see. Tavaliselt on nii, et alustan ühel ja lõpetan kolmandal positsioonil. Hiljuti oli ühes mängus üle pika aja erand – alustasin ja lõpetasin samal positsioonil.

Kas oled väravas ka mänginud? (Arvi, Valga)

Olen mänginud, aga väga hästi välja ei tulnud. See oli väikesena Levadias, ma ei mäleta, kui vana võisin olla. Me olime vahepeal teistest juba nii palju ees, et kaotust oli raske maha mängida, siis lasime väravavahi tipuründesse mängima, et ta saaks ka värava lüüa.

Kui sa saaksid õhtustada ükskõik millise elava või surnud inimesega, siis kelle sa valiks? Jätame hetkel jalgpallurid välja, on põnevam! (Robi, Harjumaa)

Kas võib kolm ka olla? David Beckham enam jalgpallur pole, nii et üks on tema. Siis on mul kaks sellist lemmikumat naisnäitlejat – Mila Kunis ja Emily Ratajkowski.

Kes on olnud sinu karjääri jooksul kõige parema huumorimeelega tiimikaaslane? Miks just tema? (Ken-Martti Reinart)

Uhuu (muigab – toim.). Nii raske küsimus. Inglismaal on kõik omamoodi naljakad, kuigi ma olen nende huumoriga jube vaikselt harjumas. Vahepeal on sellised naljad, et üldse ei saa aru, aga kõik naeravad.

Uurisin su statistikat ja märkasin, et Eestis mängides lõid noorteklassides vähemalt kahel korral mängus kaheksa väravat! Kuidas sa ise tunned, on sul värava peale loomulik vaist ja hea nina? (Rasmus, Pelgulinn)

Ma ütleks küll. Isegi isa on öelnud, et mul on väravate peale väga hea nina. Noorteklassides andis kindlasti eelise see, et ma olin teistega võrreldes üpris kiire, aga ma tunnetan, kus ma olema pean, ja oskan õigel ajal õiges kohas olla.

Mattias Käit (Stanislav Moshkov)

Kas “kõksimine” arendab tehnikat või on ajaraiskamine? Mis su enda rekord on? (Kristin Siil)

Rekordit ei tea, aga ise arvan, et kindlasti arendab tehnikat ja parandab pallitunnetust. Põhimeeskond ka kõksib enne trenni, nii et ajaraiskamine see kindlasti ei ole.

Mis sa oleks teinud, kui sa ei oleks jalgpalluriks hakanud? (Tauri Bachmann)

Ma olen selle peale mõelnud, aga ma ei tea, ilmselt oleks tahtnud ikka spordiga tegeleda. Olen klubis üks kiiremaid, äkki oleksin sprinteriks hakanud? Ma tahtsin juba 12–13aastaselt jalgpalli juurde jääda, kogu aeg oli siht silme ees. Teisi plaane ning huvisid pole tekkinud.

Kas sinu puhul on pigem talent või töö? (Joosep Simson)

Eks kindlasti mõlemat. Ma mäletan, et kui ma Evertonis testimas olin, siis öeldi Phil Neville’i kohta, et talenti tal eriti ei olnud, aga ta lõi oma töökusega läbi. Peab olema annet, tahtmist ja töökust.

Kes on sinu eeskuju Eesti jalgpalluritest? (Wööbe Lipp, Väätsa vald)

Hetkel kindlasti Ragnar Klavan, vahet ei ole, et ta mängib teisel positsioonil kui mina. Samuti Vassiljev. Nemad on oma sihikindlusega paljudele iidoliks. Vassiljevi jälgedesse on kindlasti raske astuda. Ma ei tea, kas ma suudan, aga pean samamoodi edasi panema ning võibolla siis. Annan igatahes oma parima.

Miks hakkasid just jalgpalliga tegelema? Miks mitte näiteks korvpalli või mõne muu spordialaga? (@kertpaunmaa)

Kui ma viieaastaselt trenni läksin, siis ei osanud arvata, mida ma teha tahan. Isa ja ema mind sinna viisid ja kui jalgpall hakkas hästi välja tulema ja väga meeldima, siis lootsin, et äkki tekib võimalus kuhugi jõuda. Olen ka tennist mänginud, aga mitte väga kaua, sest seal nii hästi välja ei kukkunud.

Kas värav või sööt? Miks? (@marcuspoder77)

Eks värav ole alati parem, aga kui oled rasket tööd teinud ja kellelegi hea söödu andnud, siis on see väga hea tunne. Võtaks hea meelega mõlemad.

Kas Eesti koondises löödud väravad andsid tiivad? (Veljo, Pärnu)