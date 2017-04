“Mõtlesin kohe, et mis ma neid jalgpallureid panen, ning kahtlesin pigem kirjanike ja väejuhtide vahel,” sõnab filmi “1944” stsenarist. “Lõpuks valisin erinevatest aegadest ja maailma nurkadest pärit sõjamehed. Ma usun, et mu meeskonnast saaks asja, aga kõik oleneb treenerist.

Kui need mehed nüüd üles äratada, siis mõni küsib kindlasti, mis see jalgpall on. Treener peab seletama ja mõni saaks paremini aru, teine ilmselt mitte. Kui Leonidasele öelda, et see on olümpiaala, siis ta mõistab kindlasti, et nüüd tuleb võistelda.”

Kui siinses rubriigis on aegade jooksul kasutatud hulganisti vahetusmehi, siis Kunnas oli esimene, kes tahtis, et mainitud saaks ka nimed, kes kohe kindlasti koosseisu ei mahu – Hitler ja Stalin. “Kui teiste osas saab loota, et harjutamise peale võib neist meeskond saada, siis neist kahest kindlasti asja ei saa, nad on liiga suured individualistid,” kommenteerib Kunnas oma otsust.

Leo Kunnase koostatud jalgpallimeeskond.

Väravavaht Leonidas I | Sobib väga hästi väravasse, sest väravast ei ole kuskile taganeda. Mis tuleb, see tuleb lihtsalt vastu võtta. Tulgu kas või terve väljak peale, tema väravast ära ei lähe.

Kaitseliin Mannerheim / Huangdi / Tokugawa Ieyasu / Saladin | Kaitsjatega oli mul kõige raskem, aga lõpuks ma arvan, et leidsin päris head variandid. Kaitseliinis on mul need, kes on midagi ühendanud või loonud. Nad ei seisa ühe koha peal, aga nad ei lähe ka vastase värava alla midagi haarama ega paista silma suurte vallutustega.

Mannerheim juhtis soomlaste vägesid ja tema sai valitud seepärast, et poleks kõik kaugetest aegadest ja kohtadest. Qin Shi Huangdi oli puhas kaitsetegelane, kes ei tunginud välja ning ühendas 200. aastatel eKr Hiina. Pärast tema surma valmistati kuulus terrakotasõdalaste armee. Siis on siin veel selline tegelane nagu Tokugawa Ieyasu, kes oli šogun ning ühendas 1600. aastate alguses Jaapani. Nagu hiinlanegi, ei vallutanud tema väljast kellegi käest grammigi maad. Kaitses on veel sultan Saladin, kes võitles Lähis-Idas ristisõdijate vastu ning sai lõpuks neist jagu.

Keskväli Rommel / Patton / Žukov | Sakslane, ameeriklane ja venelane. Need kolm pole võibolla nii suured väejuhid kui minu ründajad, aga nad on suurte armeedega igasugu asju teinud. Tahtsin valida neid, kes on pädevad nii ründamises kui ka kaitsmises.

Mul oli mitu kandidaati ning pink on poolkaitses väga pikk, teise maailmasõja väejuhtidest on ilmselt seitse-kaheksa nime, keda võiks panna. Varumeeste pingile ma jätakski Erich von Mansteini, Dwight Eisenhoweri ja Konstantin Rokossovski.