Dopingupatune Norra suusataja Therese Johaug, kes praegu kannab 13-kuulist võistluskeeldu, jätkab usinalt treenimist ning on mõnele harjutuskorrale kaasa võtnud isegi oma poiss-sõbra!

Johaugil on keelatud treenida Norra suusakoondise liikmetega koos ning nõnda harjutab ta Sjusjoeni suusaradadel vaid oma treeneri ja vahel ka elukaaslase, sõudja Nils Jakob Hoffi seltsis.

"See on minu jaoks uus situatsioon treenida sportlast, kes on sellises seisus. Ma kahtlen, kas keegi teine saaks üldse tema asemel hakkama," sõnas Johaugi treener Pål Gunnar Mikkelsplass VG-le.

Mikkelsplass kinnitab, et Johaugil motivatsioonipuudust pole ning hoolealuse eesmärk on jõuda ikkagi OMile. Tõsi, praegugi on veel selgusetu, kas norralanna sinna võistlema pääseb.

"Järgime temaga eelmiste aastate treeningkavasid. Mingeid hinnaalandusi ta ei tee," rääkis Mikkelsplass ning kiidab ka Hoffi osalust. "Peame jääma rahulikuks. Teeme, mis suudame ning loodame, et see toob ka vilju!"