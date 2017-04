"Kui sa näed, et kedagi kiusatakse, sekku. Selle jaoks ei ole vaja suuri lihaseid. Piisab, et sul on süda õige koha peal!" räägib kulturist Ott Kiivikas Eesti Olümpiakomitee värskes videoklipis, mis kutsub üles koolikiusamist märkama ja vahele astuma. Koos teiste EOK sportlaskomisjoni liikmete, iluuisutaja Johanna Alliku ja kettaheitja Gerd Kanteriga asub Kiivikas täna võitlusesse, mis ei too küll medaleid, aga võib päästa elusid.

Koolikiusamine on Eestis tõsine probleem – keskmiselt 22% Eesti kooliõpilastest (ehk iga neljas kuni viies õpilane) kogeb kooliaasta jooksul kiusamist. Praxise (2012) uuringu järgi on ligi pooled õpilastest on kogenud oma koolielu jooksul kiusamist ja 7% kogeb kiusamist pidevalt. Levinumate kaasõpilaste kiusamise viisidena toodi välja kaasõpilase üle naermine või tema naeruvääristamine, välimuse halvustamine või narrimine, tõukamine ja narrimine mõnel muul põhjusel.

Ka Allik on koolikiusamisega lähedalt kokku puutunud. Esimeses klassis oli tal klassivend, keda mõnitati ja kelle üle nalja tehti. "Tol hetkel, kui ma seda pealt nägin, tekkis tahtmine midagi teha, et ta tunneks end paremini. Vahel tõin talle pirukaid kooli või jalutasin temaga koos teinekord koju. See mõjus talle. Ta tundis end minuga turvaliselt ja ma sain talle kasuks olla," räägib iluuisutaja.