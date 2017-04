Lõpus oli meil rohkem õnne, et punkt siia-sinna just meile tuli. Järgmine geim oleks ilmselt juba väga keeruline olnud."

Mängu võtab Rakvere loots kokku nii: "Arvestades seda, et me ei suutnud esmaspäeval Tartus täit tähelepanu kogu mängule panna, tegime seal väga halvad geimid. Siis tänane esmane eesmärk oligi püsida kogu aeg ratta peal - ükskõik, mis see seis parasjagu on. (Tahtsime) oma natuke kiiremat ja riskeerivamat mängu mängida ja sealt pidid võimalused tekkima."

Kodumeeskond haaras ohjad juba esimestest pallivahetustest. Tali sõnum mängijatele oli lihtne. "Ütlesin, et meil on vaja nüüd kogu mängu pikkuses, olgu see siis kolm, neli või viis geimi, püsida omas rütmis.

Ei tohi lasta neil natukenegi pead tõstma hakata. See karistatakse kohe ära. Kolmanda geimi lõpp oligi kohe näide, et kui vähegi võimalus tekib, ega nad karistavad."

Edu võti on treeneri sõnutsi ühtsus. "Oleme võistkonnaga terve hooaja jooksul rohkem kokku kasvanud. Arusaamad ja tegevused on muutunud selliseks, et peamegi tugevamatele juba vastu saama.

Enam ei mängi võib-olla nelja hulgas, vaid olemegi nelja hulgas. Nüüd on vaja sellist kindlust ja kogemust play-off´idest ammutada, mis nendele meestele peaks kasuks tulema."

Kas Rakveres on võrkpall end korvpallist mööda mänginud? "Selle hooajaga kindlasti jah. Meil on hooaja jooksul publikut olnud piisavalt palju. Lihtsalt poolfinaal on selline, kus on palju rohkem mängus kui põhiturniiri võit või kaotus."