Kelly Sildaru asub täna püüdma karjääri teist juunioride MMi-tiitlit. 26. märtsil krooniti 15aastane piiga maailma parimaks noorte freestyle-suusatamise rennisõidus, täna jagatakse Itaalias Chiesa in Valmalencos medalied Kelly trumpalal ehk pargisõidus.

Sildaru vorm on tavapäraselt hea, ütleb treenerist isa Tõnis. Selgub, et erilisi kõikumisi polegi noorel sportlasel ette tulnud. "Väga raske öelda, kas tema vorm üldse kuidagi kõigub. Pigem tundub, et Kelly on üsna stabiilne sportlane. Ta on saavutanud kindla taseme ja eesmärk on praegu omad asjad ära teha. Loomulikult tuleb sisse ka eksimusi, kuid see on loomulik. Mina pole vormikõikumisi igal juhul tähele pannud," rääkis Tõnis päev enne MMi.

MEDALIJAHT VÕIB ALATA. Kelly Sildaru asub kevadises Itaalias elu teist juunioride MM-tiitlit püüdma. (Alar Truu)

Kui rennisõidu medaleid jagati märtsi lõpus uduses ja külmavõitu Šveitsis, siis Itaalias on ilm vähemalt seni sportlasi soosinud. "Esimesed muljed on tõsiselt kevadised. All külas näitab auto termomeeter 17 kraadi sooja. Lund ei ole ja puud on lehte minemas.

Ka üleval mäe otsas on üsna soe, umbes kümme kraadi. Jope alla palju riideid polegi vaja panna." Tõnis Sildaru sõnul võib ka ilma jopeta võistelda, kuid üldiselt otsustatakse siiski võimalikult tuulekindla varustuse kasuks.