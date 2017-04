"Au vastasele. Rakvere mängis, julgen väita, oma hooaja parima mängu. Nad oli super head rünnakul. Polnud isegi see, et meie oleks nii kehvasti nende vastu mänginud - nad tõesti ise olid ka head.

"Teatud osaga saab rahul olla, teatud osaga ei saa. Otseloomulikult tulemus on see, millega ei saa rahul olla," teatas Lüütsepp pärast kohtumist.

Me ei leidnud tegelikult alguses lõpuni nende rünnaku vastu õiget rohtu. Eks see hakkas meid sisemiselt lõhkuma. Kui su rünnak on korras, aga sa ei suuda vastast üldse pidurdada ja murdepunkte ei saa...

Proovisime teises geimis väga riskeeriva serviga, aga siis tuli vigu palju ja see ka edu ei toonud. Otsisime lahendusi, aga täna me ei leidnud neid käike, kuidas neid pidurdada."

Treener ei salga, et nad ei olnud ka parimal moel mänguks valmis. "Julgen öelda, et meil läks esimesed 8-10 punkti aega, et mängima asuda.

Sealt edasi olime mängus see küll suuremas osas. Lihtsalt vastane ei andnud üldse hapniku, omavigu ei teinud. Raske on Rakvere vastu mängida, kui nad omavigu ei tee. Siis on nad rünnakul pidurdamatud.