No finalzinho Joshua King gira, deixa Klavan perdido e empata. LIV2x2 BOU [via ESPN] pic.twitter.com/5Zi695D8kJ

Liverpool on liigatabelis kolmandal kohal – 31 kohtumisega on kogutud 60 punkti. Chelsea ja Tottenham, kel mõlemal üks mäng vähempeetud, on vastavalt 72 ja 65 punkti peal. Tabelitipp: Chelsea 72 (30), Tottenham 65 (30), Liverpool 60 (31), Manchester City 58 (30), Arsenal 54 (29), Manchester United 54 (29).

Märtsi algusest saadik on Liverpool pidanud Premier League'is viis kohtumist, millest Klavan pole põhikoosseisu kuulunud vaid eelmisel laupäeval, kui võõrustati Evertoni (3:1 võit, Klavan sekkus vahetusest lõpuminutiteks). Nelja Eesti koondise kapteni täisosalusel peetud mänguga on Liverpool kogunud 8 punkti 12 võimalikust (võidud Arsenali ja Burnley üle, viigid võõrsil Manchester City'ga ja nüüd kodus Bournemouthiga).