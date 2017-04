Hispaania jalgpalliliigas said suure võidu kirja nii Bareclona kui Madridi Real. Tabeli tipus jätkab endiselt Real, kelle edu katalaanide ees on kaks punkti, lisaks on pealinna meeskonnal üks mäng vähem peetud.

Barcelona oli koduväljakul kindlalt 3:0 üle tabelis neljandat kohta hoidvast Sevillast. Kaks väravat lõi Lionel Messi, ühe lisas Luis Suarez. Sevilla lõpetas matši arvulises vähemuses, kuna kahe kollase kaardiga saadeti 90. minutil väljakult minema Vitolo.

Barcelona on nüüd koduväljakul võitnud kaheksa järjestikust liigamängu, mis on parim seeria peatreener Luis Enrique käe all.