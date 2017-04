Kaks peamist Liverpooli jalgpalliklubi tegemistele pühendatud ajakirjanduslikku väljaannet olid pärast meeskonna 2:2 viiki Bournemouthiga ühel meelel - meeskonna kõige nõrgem lüli oli antud mängus Ragnar Klavan.

Nii kohalik ajaleht Liverpool Echo kui ka klubile pühendatud veebisait This is Anfield andsid just Klavanile kõige nõrgema hinde. Echo hindas Eesti koondise kapteni esitust kümne palli süsteemis neljaga (Roberto Firmino sai viie, ülejäänud Liverpooli mängijad vähemalt kuue).

"Bournemouthi viigivärava olukorras kaotas duelli selgelt liiga lihtsalt. /.../ Kohavalik paistis peatreener Jürgen Kloppi mitut puhku marru ajavat," kõlas põhjendus.

This is Anfield andis hindeks 5,5, millest madalamat ei saanud keegi. "Eestlane asendas põhikoosseisus vigastusest segatud Joel Matipi, aga esitus oli nende killast, mis viitavad, et ta peaks olema klubi keskkaitsjate hierarhias neljandal kohal. Sarnaselt Simon Mignolet'le ja Dejan Lovrenile käis ta liiga sageli lohakalt ringi ja piiratud kiiruslikud võimed paistsid Bournemouthi kontrarünnakute puhul olevat probleem. Pidanuks viigivärava olukorras paremini tegutsema," selgitas portaal oma hinnet.

Bournemouth lõi viigivärava 87. minutil, kui Joshua King mängis karistusalas Klavani selgelt üle.