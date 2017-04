Mõne päeva eest käis meediast läbi fakt, et Hispaania kolmandas liigas võitis Barcelona duubelmeeskond oma vastast Eldenset 12:0 ja kaotajate peatreener arreteeriti kokkuleppemängu kahtluse tõttu. Sellega aga asi ei piirdunud, mõnegi jalgpalluri hooaeg lõppes kümnete telekaamerate ees politseisse eskortimisega.

Politsei pidas kinni veel mitu meeskonnaga seotud inimest - abitreeneri, mitu mängijat ja ka itaallasest investori. Neid kõiki süüdistatakse tervelt viie mängu meelega kaotamises, asja taga nähakse Itaalia ja Hiina maffia kätt. Eldense juhtkond algatas uurimise, millega tuli koheselt kaasa ka politsei.

Lisaks itaallasest peatreenerile Fillippo di Pierrole arreteeriti abitreener Francesco Ruiz Casares, mängijad Nicholas Chafer ja Michael Wayne Fernandez ning itaallasest investor Nobile Capuani, kes alustas tänavu jaanuaris 1921. aastal asutatud klubi finantseerimist. Ta tõi kohe 14 uut mängijat ja juhendajaks di Pierro. Just pärast seda hakkas Eldense mängima tahtetult olukordades, kus nende kaotustele tehti peamiselt Aasia kontorites anomaalselt suuri panuseid. Näiteks 18. veebruari 0:4 kaotuse eest Villarreal B-le sai iga asjasse segatud mängija väidetavalt 60 000 eurot, järgmine äraantud mäng tõi sama suure teenistuse.

