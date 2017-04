Hooaja viimane võistlus on peetud, kuidas jäid Sildarud sellega rahule? "Enam-vähem. Eesmärgid peavad olema kõrged, alati saab paremini teha," andis treenerist isa Tõnis märku, et loorberitele ses peres puhkama ei jääda.

Küll oli Kelly isa Tõnis Sildaru kindel, et hooaja tähtsaim võistlus oli X-mängud, mitte juunioride MM või mõni muu. "Iga võistlus on tähtis," rõhutasid nii isa kui ka tütar. Kuid papa Sildaru lisas: "Kui võistlusi liigitada, jäävad X-mängud ikka peale."

Järgmist, olümpiahooaega silmas pidades ei ütle Tõnis Sildaru, et kogu tegevus hakkab käima ainult Pyeongchangi nimel ning taliolümpiamängud oleksid A ja O. "Võtame päeva korraga ja ajame oma asja. X-mängud on jätkuvalt olulised. Igal suusatajal on omad trumbid, edukaks esinemiseks on sel alal vaja stabiilsust ja õnne."