2. Mida arvata BC Kalev/Cramo algrivistusest?

BC Kalev/Cramo algkoosseisu kuulusid täna võistkonna kõik viis leegionäri. Kui juba pärast reedest Tartu-Kalevi kohtumist võttis teiste hulgas sõna ka Jürgen Ligi, siis tänane matš võib tekitada veel rohkem furoori.

Tartu fännidele selline algrivistus loomulikult ei meeldinud, skandeerides esimesed minutid tavalise "Tartu-Tartu" asemel "Eesti! Eesti!".

Siiski tuleb silmas pidada, et tegu oli rahvusvahelise liiga kohtumisega, kus puuduvad piirangud mängijate kasutamiseks. Samas head maiku see loomulikult ei jäta ning tekitab ohtralt küsimusi Eesti mängijate taseme kohta.

3. Milliseks kujuneb potentsiaalne Eesti meistriliiga finaalseeria?

Tasavägiseks, milles vähemalt praeguse seisuga puudub kindel favoriit. Üheksa päeva jooksul kohtusid meeskonnad tervelt kolm korda, millest kaks võitis Tartu ning ainult üks kujunes natukene ühepoolsemaks

Tallinna Kalev/Cramo on silmnähtavalt nõrgenenud. Demonte Harper lahkus Peterburi Zeniiti, Rain Veidemanist jäädi ilma pärast üleminekuakna sulgumist. Samuti on küsimärgi all Gregor Arbeti naasmine. Täna istus kogenud mängumees dressides pingi otsas, ent Varrak tõdes juba eelmisel nädalal, et Arbeti hooaeg võib olla lõppenud.

Tartu Ülikoolil on omad mured ning kuigi mänguklassilt jäävad mängijad Kalevi omadele tiba alla, siis suudab Gert Kullamäe terve meeskonna suurepäraselt mängima panna. Tundub, et Tartu peatreener suudab enda hoolealustest välja pigistada maksimumi.

Kui mõlemad tiimid peaksid jõudma finaali, siis praeguse seisuga seeria 4:0 ei lõppe ning kõik matšid, kui iganes palju neid ka ei tuleks, saavad olema tasavägised.

4. Kes olid kohtumise parimad?

Mandell Thomas ja Dominykas Milka. Leegionärid tegid suures osas Tartu mängu ära. Thomas pakatas enesekindlusest ning tabas kaugviskeid eriti esimesel poolajal suurepärase protsendiga. Milka tegi head tööd nii kaitses kui rünnakul ning koos Thomasega vedasid Tartu Balti liiga pronksile. Mõlema arvele jäi 17 punkti.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Tartu peab treenima vabaviskeid. Osa närvikõdist oleks jäänud olemata, kui vabaviskejoonelt oleks tabatud natukene paremini - 25 vabaviskest tabas kõigest 13 (52%).

BC Kalev/Cramo peab tegema vähem lohakaid sööte. Kuigi Tallinna klubi ei teinud ülemäära palju pallikaotusi (kokku XX), siis peaaegu kõik sündisid lohakatest söötudest. Paaril korral oli Kalevil ka õnne, et uljaspäine sööt kaaslastele kohale jõudis.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Tartu kapten Tanel Sokk: "Täna nad õnneks meile päris ohtlikuks ei saanud. Suutsime seda mängu võrdsena hoida ja otseselt sellist kartust polnud, et see pronks võib ära minna. Nad ei jõudnud päris lähedale meile. Suureks muretsemiseks põhjust ei olnud."

Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak: "Kui meil oli veel Rain Veideman ja Demonte Harper, olin küllaltki enesekindel, et meil on väga suur võimalus Balti liiga see aasta ära võita. Lõppkokkuvõttes jäime neljandaks, millega ei saa rahul olla, sest eesmärgiks oli esikoht. Kuigi meil on mõned objektiivsed põhjused, siis see on vabanduste otsimine."

7. Mis saab edasi?

Tartu Ülikoolil jääb sel hooajal mängida ainult koduse liiga play-off'is. Kolmapäeval alustatakse kodusaalis veerandfinaali põhihooaja seitsmenda meeskonna, TLÜ/Kalevi vastu. Seeria mängitakse kolme võiduni