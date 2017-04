Neljapäeval, 6. aprillil tähistati Eesti Olümpiakomitee eestvedamisel rahvusvahelist valge kaardi päeva, mille raames sportlased kutsusid valget kaarti näidates üles koolikiusamist märkama ja kiusamisele vahele astuma.

"Kiusuvaba haridustee eest võitlevad organisatsioonid on väga tänulikud, et sportlased on näidanud üles soovi sellele väga olulisele teemale tähelepanu juhtida," tunnustas SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar EOK ja sportlaste algatust. "Kui Gerd Kanteri, Johanna Alliku, Ott Kiivikase ja teiste sportlaste toetavad sõnad aitavad õpilastel leida julgust kiusamise peatamiseks vahele astuda, on sellest abi väga paljudele Eesti lastele."

