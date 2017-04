Balti liiga hooaeg lõppes neljapäeval Tartus, kus pronksiseeria korduskohtumises sai 68:67 võidu küll BC Kalev/Cramo, kuid kahe mängu kokkuvõttes sai kolmanda koha Tartu Ülikool.

"Ma arvan, et mängisime jumala normaalse mängu," sõnas Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak pärast kohtumist. "Meil olid siin täna ise võimalused 12punktiliseks võiduks. Kontrollisime teisel veerandil, aga nad panid järsku minutiga järjest kolm kolmest, ühe veel veaga. Kaotasime üheks minutiks kontrolli, saime uuesti kätte, läksime ette, kuid siis sai Tartu seitse vabaviset järjest ning initsiatiiv oli taas läinud.

Juhendaja sõnul puudub hoolealustel jalgades vajalik särts. "Meie peame sisse viskama. Nemad tabasid kolmeseid üle käte ja viimastel sekunditel. Meie panime täiesti välja mängitud, normaalsetest kohtadest mööda. Tuleb visata 30-40protsendilise täpsusega eriti siis, kui suudad end vabaks mängida.

Minu mängijad pole sellises vormis nagu vahepeal. Kui üks mäng eksid, siis okei, aga kui see juhtub nädalast nädalasse, siis see näitab, et meie valmisolek pole 101 protsenti. Rotatsioon on ka selline nagu on. Mänge on palju, reisid otsa - polegi midagi teha. Peame antud hetkel võtma maksimumi. Igatahes palju õnne Tartule, said pronksi."

Treener kinnitab, et medalita jäämine on pettumus. "Kui meil oli veel Rain Veideman ja Demonte Harper, olin küllaltki enesekindel, et meil on väga suur võimalus Balti liiga see aasta ära võita. Lõppkokkuvõttes jäime neljandaks, millega ei saa rahul olla, sest eesmärgiks oli esikoht. Kuigi meil on mõned objektiivsed põhjused, siis see on vabanduste otsimine."