Vormel 1 MM-sarja teise etapi esimene vabatreening Hiinas katkestati, sest kehvade ilmaolude tõttu ei oleks meditsiinikopter saanud Shanghai haiglas maanduda.

Enne katkestamist jõudsid vormelid siiski mõned minutid rajal olla ja selle jooksul sõitis Nico Hülkenberg (Renault) teises kurvis rajalt välja ja jäi põllule pidama.

