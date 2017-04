NBA

Kõigepealt pealkirjas välja hõigatud Golden State Warriorsi superstaarist. Jutt käib loomulikult Kevin Durantist, kes 28. veebruari kohtumises Washington Wizardsi vahel vigastas oma põlve. Arstid kartsid, et ta on väljas põhihooaja lõpuni ning halvimal juhul ka play-off'is platsile ei jookse, kuid ta on loodetust kiiremini paranenud ning osaleb laupäeval kohtumises New Orleans Pelicansi vastu.

Kevin Durant has been cleared to fully practice and will return Saturday against Pelicans barring a setback. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 6, 2017