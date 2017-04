Läti korvpalluri Kristaps Porzingise hooaeg võib olla lõppenud, teatas New York Knicksi peatreener Jeff Hornacek.

Knicks kohtus läinud öösel Washington Wizardsiga ning lätlane tegi kaasa mängueelse soojenduse, kuid tal tekkisid seljavalud ning juba eelmise kohtumise vahele jätnud 21aastane tulevikulootus loobus mängimisest.

Knicksi peatreener sõnas, et meeskond võib jätta Porzingise pingile hooaja viimaseks kolmeks mänguks. "Peame temaga ettevaatlikud olema. Praegu on hooaja lõpp. Me ei jõua play-offi. Eks me hoia tal silma peal."

Porzingis on oma teisel NBA hooajal teinud kaasa 66 kohtumises, kogudes keskmiselt 18,1 punkti, 7,2 lauapalli ja 2 kulpi.