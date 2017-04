„Kuni katse viimase splitini olime väga ok tempos, kuid siis tabas meie võistlusautot tehniline probleem, mis seisnes selles, et meie autol polnud enam gaasi vajutades jõudu," selgitas Niinemäe.

"Selle tagajärjel ei saanud me ees olnud mäest üles ning pidime mitu korda proovima enne, kui see õnnestus. Lõpuks saime sõita nii umbes 20km/h ja mäest alla veidi suurema hooga.

Tundub, et tegemist on elektrilise probleemiga, millele üritame nüüd siin rehvivahetuses lahenduse leida. Kui see ei õnnestu, siis oleme sunnitud tänaseks katkestama, sest sellise autoga edasi sõita on ohtlik."