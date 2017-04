Viljandi Tuleviku jalgpallimeeskonna kapten Indrek Ilves tõdes pärast kõrgliiga viiendas voorus Tartu Tammeka käest saadud 1:3 kaotust, et meeskonnale sai saatuslikuks võimaluste kehv realiseerimine.

"Vana tõde - kui ise ei löö, lüüakse sulle. Karl Johan Pechter tegi Tammeka väravas uskumatuid tõrjeid. Muudkui lõime ja lõime, aga kõik tõi ära. Alt nurgast ja mujalt. Midagi pole teha, seekord läks nii.

Teadsime, et Tammeka on tugev meeskond, aga suudame nendega mängida. Tammeka avavoorus saadud võit Infoneti üle näitas, et alumised suudavad üllatada ja olen 100% kindel, et seda teeme tänavu ka meie. Pole küsimustki! Peame oma võimalused ära realiseerima ja küll saame siis ka võite nautima hakata!"

Juba teisipäeval kohtuvad samad meeskonna kariksarja veerandfinaali raames uuesti. "Läheme samamoodi platsile, lööme võimalused ära ja võtame võidu," teatas Ilves järgmisele kohtumisele otsa vaadates.