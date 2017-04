Vormel-1 Hiina GP kvalifikatsiooni võitis Mercedese piloot Lewis Hamilton, kellele järgnes Ferraril kihutav Sebastian Vettel.

"Teadsime, et asi läheb väga napiks ja vaja läheb ideaalset ringi. Olen väga õnnelik, tänan meeskonda kõige eest," ütles Hamilton ajasõidu järel. Briti jaoks oli tegemist kuuenda järjestikuse kvalifikatsiooni võiduga.

Teisest reast lähevad homme rajale soomlased Valtteri Bottas (Mercedes) ja Kimi Räikkönen (Ferrari). Vettelit ja Bottast jäi lõpuks lahutama vaid üks tuhandik (!). Esikaheksasse mahtusid veel Daniel Ricciardo (Red Bull), Felipe Massa (Williams), Nico Hülkenberg (Renault) ja Sergio Perez (Force India).

Kehvalt läks hollandlasel Max Verstappenil, kelle vormeli mootor vastu ei pidanud ning mees stardib homme 19. realt.

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING)



6th pole in a row for HAM 👏



One THOUSANDTH between VET (P2) and BOT (P3) 😮#ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/EvtOFEABwA