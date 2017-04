Reedel selgus naiste võrkpalli meistriliigas kuldmedaliomanik, kui kolmel viimasel aastal meistriks kroonitud Kohila kaitses edukalt tiitlit, võites finaalseerias kolmandat korda Tartu Ülikooli. Sarnaselt avavaatusele ei loovutanud Kohila naiskond ka seeria kolmandas mängus geimigi. Kui kahes esimeses geimis kogus võõrsil mänginud Tartu kodupubliku lemmiku Kohila vastu vastavalt 22 ja 11 punkti, siis kolmandas geimis jätkus põnevust kuni lõpuni. Kohila juhtis 22:17, ent Liis Noormetsa head servid aitasid Tartu esmalt järele ja seejärel ka 24:22 ette. Rohkem tartlannad aga sel hooajal punkti ei teeninud ja nii saavutaski Kohila 3:0 (22, 11, 24) võidu. "Anastasia Gorinal juhtus hooaja jooksul vist esimest korda nii järjestikune vastuvõtu- ja rünnakuvigade seeria sisse. Me ei löönud aga verest välja ja selline tagasitulek näitab võistkonna sisu. Lisaks on meil Kertu Laak, kes asja ära korraldas," lausus Kohila naiskonna peatreener Peeter Vahtra. "Kokkuvõttes usun, et võitis selle hooaja Eesti kõige tugevam võistkond. Olime esikoha ära teeninud ja samamoodi ka Tartu hõbeda," lisas ta.

Hoolimata mängudega 0:3 allajäämisest polnud pettunud ka Tartu Ülikooli naiskonna peatreener Andrei Ojamets. "Kohila on ikkagi profivõistkond, keda meil on pikas jooksus üliraske võita. Olen naistega väga rahul ja kui muidu öeldakse, et teisele kohale jäädakse, siis meie kindlasti võitsime selle koha. Arvestades meie naiskonda - peaaegu kõigi jaoks oli see ju esimene finaalikogemus. Tahtmist meil oli, aga omaette küsimus on, palju oli finaaliks varusid ja vaimset jõudu," rääkis staažikas treener.

Kohila esinduse võitu andis suurima panuse Kertu Laak, kes tõi üleplatsimängijana 19 (+14) punkti ja lõi maha ka viimase palli. Anastasia Gorina lisas võitjate aktivasse 12 silma. Kertti Külm kogus Tartu naiskonna resultatiivseimana 10 ja Renate Pikk 9 punkti. Kohila naiskonna jaoks oli tegemist väga eduka hooajaga, kui lisaks Eesti meistritiitlile jõuti Balti liigas neljandat aastat järjest finaali - erinevalt kolmest eelnevast hooajast Kohilasse siiski tiitli ei viidud. Eesti karikavõistlustel võideti kahe hõbemedali järel tänavusel hooajal taaskord kõige kirkam medal. Üle ootuste hästi esinenud Emajõelinna naiskond jõudis Balti liigas esmakordselt esikolmikusse, kui Kaunase ja Kohila järel teeniti pronksmedal. Viimati oli Tartu naiskond Eesti meistrivõistlustel kahe parema hulgas esindatud 1999. aastal, kui hõbemedalid riputati Tartu Ülikool/Tartu VK mängijate kaela. "Usun, et meie tänavuse edu saladuseks oli treener Andrei ja kindlasti ei saa alahinnata ka meie võistkonna vaimu. Need kaks asja kokku tõidki hea tulemuse," rääkis Tartu Ülikool/Eedeni naiskonna kapten Kertti Külm.