Ott Tänaku ja Martin Järveoja Korsika ralli ei saa kuidagi õiget hoogu sisse. Eile sõideti õnnetult teelt välja, täna vedas alt tehnika.

Päeva esimesel katsel tegi eestlaste Ford Fieste WRC ebatavalist häält ning märgata oli ka õlileket. Lõpuks kogunes parimatele kaotust ligi 50 sekundit. Seejärel asusid mehed ise autot parandama ja said asjad paremine toimima – kuuendal katsel sõideti välja viies aeg.

"Päeva esimesel katsel oli meil mootoriga probleeme. Vahetasime ära kõik osad, mis võimalik, kuid päris korda autot ei saanud. Täiskiirusel polnud probleeme, kuid siinsetel radadel ei saa koguaeg gaasi põhja vajutada," rääkis Tänak M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

