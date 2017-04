"Esimene mulje on see, et ta tõukas väga hästi," sõnas vanem Seim Õhtulehele. "Rebimises jäi väga napilt viis kilogrammi puudu. 185 kilogrammi oli tema tänane tase, aga võistkonnas on juba kaks traumat ees. Kui ta rebis, käis väikene ebakindluse moment põlvest läbi.

"180 tuli talle kergelt, 185kg oli talle põhimõtteliselt ka kerge. See oleks olnud talle täna jõupärane, aga mis ikka väga pettuda. Tundub, et tehnikas jääb ikka vajaka. Siin on põhjuseks ka see, et Mart oli detsembris vigastatud ja ta tuli august välja. Füüsis läks paremaks, kuid loomulikult ei olnud täna vorm sama, mis Houstonis MMil," selgitas Alar Seim.

Rebimises saadud tulemusest hoolimata tegi Mart väga korraliku resultaadi tõukamises, kus sai kirja 246 kilogrammi. Sellega sai ta ka nii-öelda väikse hõbemedali, enamat suutis tõugata vaid grusiin Laša Talahhadze.

"Sättisime raskused nii, et saaks medali. 246kg kohta varu ei jäänud. See on tänase päeva reaalne tulemus. Meile räägitakse, et see on väike medal, kuid siin on see eraldi võistlus. See on tõukamise medal. See on ilus medal, täpselt sama suur nagu kõik teised. Ei tähtsustaks seda vähem ega rohkem," rõõmustas vanem Seim poodiumikoha üle.

Mis ootab Mart Seimi ees pärast EMi? "Nüüd tuleb korralik ettevalmistus MMiks - kahenädalane laager Hispaanias. Hakkame laduma talle uut põhja ja nüüd sooviks tiitlivõistlusel astuda järgmisele trepiastmele.

Minu jaoks on järgmine trepiaste puhtalt tulemused. Kui ta areneb ja lisandub kilosid, siis tulevad ka paremad tulemused."