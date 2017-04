VORMEL-1

Vettel on hoos! Sakslane läheneb suure hooga Verstappenile.

LAP 20/56: VET dives down the inside of RAI at Turn 6 💪 TOP FIVE: HAM, VER, RIC, VET, RAI #ChineseGP 🇨🇳 #F1 pic.twitter.com/M00lB7Hrkr — Formula 1 (@F1) April 9, 2017