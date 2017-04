Finaali teises pooles lõpetasid Taimsoo (7.10,45), Raja (7.12,14) ja Šain (7.17,56). B-finaali võitis 7.09,01ga Geir Suursild, järgnesid Sten-Erik Anderson 7.12,44 ning Joosep Laos 7.14,47ga.

"Tänast seisu võib pidada heaks. Võrreldes varasemate aastatega oleme olnud siin paremad, aga ka palju kehvemad," tõdes peatreener Killing.

"Usun, et olümpiakoosseis läheb peale pikemat puhkust paremaks ning arvatavasti on nad kõik löögijõulised maailmameistrivõistlusteks. Homme sõidame kahepaatidel ja siis hakkab selguma, kes millistes koosseisudes esimesele MK-sarja etapile lähetatakse," lisas treener.

Tublilt esinesid mitmed nooredki. Greta Jaanson finišeerus tüdrukute ühepaadil Horvaatia esindaja järel teisena. Tüdrukute B-klassis nautisid võidurõõmu Liisa-Marie Lääne ja Irena Budanova ning hästi liikusid Mihail Kuštein ja Rain Harjus, kes lõpetasid poiste paarisaeru kahepaadil hõbedal.

"Need, kes on hooaja alguses Horvaatias tegijad ja finaalis sõuavad, võib tõenäoliselt edaspidigi kõrges mängus kaasa rääkimas näha. Selles mõttes on see hea testvõistlus ning täna on hea meel tõdeda, et liigume õigel teel," arvas Killing teise võistluspäeva eel.