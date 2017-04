Vormel-1 Hiina GP võitis küll Lewis Hamilton, kuid fännid valisid päeva parimaks piloodiks 16. kohalt kolmandaks tõusnud 19aastase hollandlase Max Verstappeni.

Red Bulli piloot tunnistas poodiumil intervjuud andes, et ei osanud sellisest sõidust unistada. "Arvan, et möödusin esimesel ringil üheksast autost. Tundsin end nagu videomängus," ütles karjääri kaheksanda poodiumikoha teeninud talent.

Ka Hamilton tunnustas noort kolleegi: "Selle kuti jaoks on märgades oludes möödasõitude tegemine kuidagi väga lihtne. Peame hakkame tema sõite videost vaatama, et aru saada, kuidas ta seda teeb."

Started: P16



Finished: P3 👏



You voted @Max33Verstappen as your #F1DriverOfTheDay at the #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/tmYhM2zlyP