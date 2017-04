Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 10. aprilli valik.

Nädala pluss | Vigursuusataja Kelly Sildaru pärjati teist korda juunioride maailmameistriks. 15aastane eestlanna oli möödunud neljapäeval parim pargisõidus ning 95,33 punkti kogunud Sildaru edestas lähimat konkurenti kuue silmaga. Eesti Olümpiakomitee premeerib Sildarut 9500 euroga ja tema treenerit Tõnis Sildarut 4750 euroga – täpselt samade summadega premeeriti duot ka rennisõidu juunioride MM-kulla eest.

Nädala miinus | Ott Tänak ja Miko Niinemäe takerdusid autoralli MM-etapil probleemide küüsi. Kui juunior WRC arvestuses kihutanud Niinemäe ralli rikkusid algselt mured turboga, mistõttu polnud tema masina mootoril enam jõudu, siis Tänak sõitis kolmandal katsel kraavi. Ehkki M-Spordi Ford Fiesta üleliia palju kahjustada ei saanud, polnud Tänakul võimalust masinat taas teele saada. 58 ekipaaži seas oli Tänak lõpuks 11. ja Niinemäe 47 (JWRC-klassis 9.).

Nädala ennustus | 53% on tõenäosus, et pärast kahte mängu on kolme võiduni peetavad TTÜ-Pärnu ja Rapla-Valga veerandfinaalseeriad korvpalli meistrivõistlustel 1:1 viigis. Kui TTÜd ja suvepealinlasi lahutas põhiturniiril vaid üks võit, siis Valga ja Rapla on viimasest viiest kohtumisest võitnud neli, eelmise omavahelise madina võitis Rapla kõigest 80:78. Võrdsed vastased!