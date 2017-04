Maailmameistriks tulemisest vägevam on kodupubliku ees maailmameistriks tulemine. Maadlusliidus podiseb unistus meie tippmaadlejatele säärane unikaalne võimalus pakkuda ja tuua Eestisse 2019. aasta MM.

Plaan on (väga) uljas, möönab Maadlusliidu president Jaanus Paeväli. "Idee on lennukas, aga samas ka väga ahvatlev. Ja üldse mitte uus, sest ka maadlusliidu eelmine juhtkond (Paeväli valiti ametisse mullu detsembris – toim) oli seda mõtet mõlgutanud. Veksleid õnnestumise kohta ma välja anda ei julge, aga ambitsioon ja plaan on meile olemas," sõnab Paeväli.

Mida on ulja plaani õnnestumiseks vaja? Laias laastus kahte asja: palju raha ja edukat kampaaniat, sest MMi korraldamine maksab ränka raha ning Eesti pole ainuke, kes 2019 MMi endale soovib.

Jaanus Paeväli. (TAIRO LUTTER)

Rahvusvahelisele Maadlusliidule (UWW) tuleb MMi läbiviimise õiguse eest maksta 2,5 miljonit Šveitsi franki ehk 2,35 miljonit eurot. "See on üüratu summa ning kohalikest toetajatest jääb sellise eelarve kokkusaamiseks väheseks, peame pöörduma ka mõne rahvusvahelise ettevõtte poole. Oleme oma plaani tutvustanud ka kultuuriministeeriumile ja Tallinna linnale, kes mõlemad võtsid selle teadmiseks," räägib Paeväli.