"Ma arvan, et me olime korrektsed blokis. Ja see on teema, mida oleme siin rääkinud tegelikult kolm aastat juba. See on ülioluline ja täna oli ka tõestust, et läbi selle on võimalik ka punkte saada."

Ainsa kaotud geimi kohta ütles Vassiljev nii: "Ise grammi võrra andsime oma sooritustes alla. Ja Pärnu mängis tegelikult väga okei geimi ka."