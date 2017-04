Madridi Atletico ei kavatse prantslasest ründajast Atnoine Griezmannist loobuda vaatamata Manchester Unitedi ja Madridi Reali intensiivsele huvile, kirjutab Hispaania spordipäevaleht AS.

Atletico on väidetavalt valmis oluliselt parandama Griezmanni lepingutingimusi – kui praegu on Prantsusmaa koondislase aastapalk seitse miljonit eurot, siis uue kontrahti järgi tõuseks see 10 miljoni euroni.

Griezmanni praegune leping sõlmiti alles eelmisel suvel ja kestab 2021. aastani, ent sisaldab 100 miljoni euro suurust väljaostuklauslit, mille nii Real kui ka Man United oleksid praeguse seisuga valmis lauda käima.

Atletico eesmärk number üks ongi uue lepinguga oluliselt tõsta 26aastase Griezmanni väljaostuklauslit. Lepingu pikendamine oleks tore, aga mitte esmatähtis.

Griezmann on käimasoleval hooajal löönud Atletico kasuks 43 mänguga 23 väravat. Meistrite liiga veerandfinaalis kohtub mullune finalist Atletico sel ja järgmisel nädalal valitseva Inglismaa meistri Leicester City'ga.