Madridi Reali keskkaitsja Pepe karjäär jätkub käimasoleva hooaja järel ilmselt mõnes muus klubis, sest praeguse tööandjaga ei kipu portugallane kokkuleppele jõudma, kirjutab Hispaania spordipäevaleht Marca.

34aastane keskkaitsja on võitnud Realiga kaks Meistrite liiga tiitlit ja soovib, et klubi pakuks talle kahe-aastast lepingut. Real on aga valmis vaid aastaseks lepingupikenduseks.

Potentsiaalsetest kosilastest suvel Portugali koondisega Euroopa meistriks tulnud Pepel puudust pole. Marca mainib Londoni Chelseat ja Pariis Saint-Germaini, aga ka ulmelisi palku pakkuvat Hiina superliigat.

Pepe on käimasoleval hooajal käinud Reali eest platsil ainult 18-s kohtumises, aga lõi värava laupäevases Madridi derbis, kui Atleticoga tehti 1:1 viik.