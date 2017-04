Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel jagavad pärast kahte F1 etappi 43 punktiga tabeli esikohta.

Möödunud hooaegadel pidas Hamilton vihaseid võitluseid tiimikaaslase Nico Rosbergiga, kuid tänavu on Mercedese piloodi peamine konkurent hoopis Ferrari sõitja. Kolmekordse maailmameistri sõnul muudab see kogu dünaamikat.

"Praegu kulub palju rohkem energiat ning surve on suurem, sest võitlen teise tiimiga," sõnas Hamilton pärast Hiina GP-d. "Mu vastane on neljakordne maailmameister, kes on parimas vormis ja fenomenaalselt kiire. Ferrari tänavune vormel on nende viimase kümnendi parim.

Ülim võitleja tahab alati parimatega mõõtu võtta, sest siis maitseb võit kordades paremini. Praegu armastan minu ja Vetteli vahelist võitlust," rääkis Hiina GP-l triumfeerinud Hamilton.