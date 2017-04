"Eesti U18 jäähoki noortekoondis, mida hellitavalt kutsutakse Lõvipoegadeks, võitis laupäeval Lõuna-Koreas, Gangneungis U18 MM-i II divisjoni A-grupis hõbemedali. Teisisõnu tähendab see, et Lõvipojad mängisid maailma edetabelis kohtadele 23-28. Hõbemedal selles seltskonnas tähendab maailma üldises edetabelis 24. kohta," alustab Rauno Parras hokiliidu Facebooki lehele sõnavõttu.

Nägin, et korealased on loonud suurepärased tingimused suurturniiride läbiviimiseks. Nägin, et poistel oli seal koos hea olla. Nägin, et kogu Eesti delegatsioon tegutses selle nimel, et poisid ei peaks mõtlema millelegi muule ja saaksid keskenduda vaid mängimisele," kirjutas Parras.

"Nägin, et igas mängus alates esimesest sekundist kuni lõpuvileni pidasid Lõvipojad kompromissitut võitlust, kus iga Lõvipoeg, nagu üks mees, tegi tööd meeskonna nimel. Nägin, et ka rasketel hetkedel, mida ei olnud just vähe, jätkus poistel eneseusku edasi minna ja mäng enda kasuks pöörata.

Nägin, et treenerid suutsid igast poisist esile tuua tema parimad omadused. Nägin, et neljal korral viiest tõsteti mängujärgselt Eesti hümni saatel jäähalli lakke Eesti riigilipp. Nägin, et eesti- ja venekeelsest keskkonnast pärit Lõvipojad laulsid kaelakuti koos "Mu isamaad"."