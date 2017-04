Praegu ATP edetabeli tipus trooniva Andy Murray elust võib millalgi lähiajal ilmuda muusikal.

29aastane britt ei tule ilmselt paljudele esimesena pähe, kui rääkida kellegi sportlase elust muusikali vorpimisest. Ometi kiitis selle plaani heaks Andy Murray ema, Judy.

"Kõik räägivad Andy elust muusikali tegemisest," rääkis Judy Murray pärast Londonis West Endi teatris etenduse nägemist. "See räägiks, kuidas väikesest Andy'st sirgus see mees, kes ta täna on. See on hea idee."

1987. aastal Šotimaal, Glasgow's sündinud Murray kasvas üles Dunblane'is. Kui Andy oli üheksa-aastane, toimus tema koolis koolitulistamisele, milles 43aastane Thomas Hamilton tappis 16 last, õpetaja ja iseenda.