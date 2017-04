"Tundus, et tuleb väga lihtsalt ära. Aga siis mingi hetk vaatad seisu ja siis juba tead, et siit ei päästa midagi. Siis oligi nagu puhkerežiim juba. Hoidsime neljandaks geimiks jõuvaru."

Poolfinaal seerias on koduplatsil tartlastest kindlalt jagu saadud, kuid võõrsil on mõlemad mängud napilt 2:3 kaotatud. Saare sõnutsi pole ilmselt vähem põnevat kohtumist oodata ka neljapäevasest lahingust.

"Viies geim on alati loterii. Kes paremini minema saab, see võidab. Kes ette saab, see võidab - kolme punkti vahe oleks juba otsustav. Aga meil on olnud punkt-punkti mängud ja 12:12 seisult on lõpp täielik loto."