Inglismaa jalgpalli Premier League'i 32. vooru viimases kohtumises alistas liigatabeli 16. meeskond Crystal Palace koduväljakul 3:0 Londoni Arsenali.

Terve kohtumise vältel südikat ja võitluslikku jalgpalli praktiseerinud Palace asus juhtima 17. minutil Andros Townsendi tabamusest. Mängu saatuse otsustasid Yohan Cabaye'i 63. minuti iluvärav ja Luka Milivojevici 68. minuti penalti.

Tegemist on Arsenali neljanda järjestikuse võõrsil väljakul saadud kaotusega ning viienda kaotusega Premier League'i eelmise kaheksa mängu jooksul. Esinelikus lõpetamine muutub üha keerulisemaks ja see tähendaks, et Arsenal jääb esimest korda pärast hooaega 1997-98 kõrvale Meistrite liigast.