1 kord on Arsenal suutnud eelmise 38 Premier League'i mängu jooksul, kus nad poolaja kaotasid, võidule tõusta.

3 korda on Arsenal Premier League'i ajastul kaotanud neli järjestikust võõrsil-mängu. Novembris-detsembris 1992 ja märtsis-aprillis 1995. Arsene Wengeri ametiaja jooksul seda juhtunud pole.

8 eelmise kohtumisega on Arsenal teeninud tabelisse 7 punkti (2 võitu, 1 viik, 5 kaotust), millest kehvemini on selle perioodi jooksul esinenud Premier League'is ainult West Ham United (5 punkti), Sunderland (4) ja Middlesbrough (3).

8 väravat on Arsenalile sel Premier League'i hooajal löödud penaltitest. Suurem on see näitaja ainult Hull City'l (10).

11 punkti allesjäänud seitsme mänguga peab teenima Tottenham, et tagada St Totteringham's Day esmakordne ärajäämine pärast 1995. aastat (kui Arsenal kõiki allesjäänud kaheksat mängu ei võida, siis see summa väheneb).

Seda väljamõeldud püha tähistavad Arsenali fännid kevadeti päeval, kui Põhja-Londoni derbiribaal Tottenham ei saa neist enam matemaatiliselt mööduda. Arsenal on Tottenhami edestanud 21 hooaega järjest, aga paistab, et tänavu seeria lõpeb.

19 hooaega järjest on Londoni Arsenal mänginud Meistrite liiga alagrupiturniiril. Viimati jäädi kõrvale 1997-98 hooajal. Hetkel ollakse Meistrite liiga koha tagavast neljandast kohast seitsme punkti kaugusel (tõsi, üks mäng on Arsenalil varuks).

1929. aastal juhtus viimati, kui Arsenal lubas endale neljas järjestikuses võõrsil-mängus lüüa kolm või rohkem väravat.

1983. aasta 4. aprillil sai Arsenal viimati mõne Londoni klubi käest (kui Chelsea arvestusest välja jätta) sama või veel suurema kaotuse. 34 aastat tagasi kaotati Tottenhamile 0:5.

1994. aasta septembris suutis Crystal Palace viimati Arsenalist jagu saada. Rootsi, Soome ja Austria polnud Euroopa Liidu liikmed, Michael Schumacher polnud veel tulnud F1 maailmameistriks ja Suurbritanniat Prantsusmaaga ühendava Kanalitunneli avamiseni oli jäänud kuu aega. Inglismaa singlimüügi edetabelit juhtis see laul: