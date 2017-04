VILLE ARIKE, RAPLA

Rapla - Valga 71:50. Võõrustajad kruvisid kohe teise poolaja alguses vahe tagasi 20 punktile, juhtisid korra ka 71:45 ning on hoidnud edu kindlalt. Nüüd tundub küll, et võitja saatus on selgunud, sest pole näha, kust Valga suure murrangu toomiseks vajaliku energia võtaks.