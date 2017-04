Arsti kabinetist tormab välja näost punane nunn ja kaob sõnagi lausumata.

Kui arst kabinetist väljub, tunneb ta sekretär huvi, mis juhtus.

"Ma vaatasin ta läbi ja ütlesin, et ta on rase," vastab arst.

"Kuid see pole ju võimalik!" hüüatab sekretär.

"Seda küll, aga ta kokutamine kadus nagu peoga pühitult."